«Climaticide», «greenwashing», atteintes aux droits humains... Le géant pétrolier français TotalÉnergies est sous le coup de plusieurs procédures judiciaires lancées par des ONG sur des sujets climatiques, environnementaux et sociaux, dont certaines ont été rejetées.

Dernière action judiciaire en date: hier, trois ONG (Bloom, Alliance Santé Planétaire, Nuestro Futuro) et huit personnes s'estimant victimes du changement climatique ont déposé plainte au pôle santé publique et environnement du tribunal de Paris pour demander une enquête pénale contre TotalÉnergies, ses dirigeants et ses actionnaires. La dénonciation, dont le parquet devra évaluer le sérieux, vise à faire reconnaître la responsabilité du groupe pétrolier et ses hauts dirigeants «pour leur contribution au changement climatique et son impact fatal sur les vies humaines et non humaines», du fait de la poursuite d'activités dans les énergies fossiles.