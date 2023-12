Trois départements ministériels veilleront à l'approvisionnement du marché durant le mois sacré du Ramadhan. Pour ce faire, un comité intersectoriel a été installé. Le comité comprend des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, et est présidé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.