Deux détenus condamnés pour «terrorisme» qui se sont évadés mardi sont soupçonnés d'avoir braqué une banque près de Tunis, a annoncé vendredi la police tunisienne. Selon un communiqué de la Garde nationale, un vol à main armé a eu lieu dans une banque, en banlieue sud de Tunis, et au vu de l'expertise technique, il est «très probable» que les auteurs soient deux des cinq individus qui se sont évadés mardi de la prison de Mornaguia, située au nord-ouest de la capitale. Le montant emporté par les braqueurs n'a pas été précisé. Ils sont activement recherchés, a précisé la Garde nationale, en soulignant avoir lancé également un hélicoptère à leurs trousses. Après l'évasion, le directeur de cette prison -la plus grande et la plus sécurisée du pays- et deux hauts responsables du ministère de l'Intérieur (directeur des services spéciaux et directeur des renseignements généraux) ont été limogés. Les cinq détenus en cavale sont considérés comme «dangereux» et la plupart étaient affiliés aux organisations terroristes Ansar al-Charia et Al-Qaïda. Ils sont passibles ou ont déjà été condamnés à des «peines de prison liées à des affaires terroristes», selon le ministère de l'Intérieur.r.