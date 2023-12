Le gouvernement tunisien prévoit de faire progresser la valeur des investissements dans le secteur des composants automobiles pour constituer 22% du PIB du pays en 2027, a indiqué le ministère tunisien de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. De plus, d'autres projections tablent sur la mobilisation d'importants investissements dans ce secteur via un projet de fabrication de véhicules électriques à haut contenu technologique pour une valeur d'environ 300 millions d'euros. Ces prévisions ont été dévoilées à l'occasion d'une première réunion du Comité chargé du pacte de partenariat pour la promotion de la compétitivité du secteur automobile et de l'équipement automobile en Tunisie.

L'objectif exprimé lors de la réunion était de mettre en oeuvre les axes d'un plan visant à doubler les exportations du secteur à 14 milliards de dinars d'ici à 2027 (environ 4,5 milliards de dollars).

D'un autre côté, la Tunisie espère porter son taux d'intégration nationale de l'industrie automobile de 38% à 48% à l'horizon 2027, avec l'apport d'une diversification des chaînes de valeur.