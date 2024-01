L'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) de la Tunisie a annoncé que le second tour des élections locales est prévu pour le 4 février prochain. A l'issue de sa réunion, samedi, le conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections a décidé de confirmer les résultats définitifs du premier tour des élections locales du 24 décembre dernier, a annoncé le président de l'Isie, Farouk Bouaskar lors d'une conférence de presse à Tunis. La décision de l'ISsie survient après épuisement et clôture des délais de recours prévus par la loi et leur examen définitif par les juridictions compétentes. Le conseil de l'Isie a validé les résultats précédemment annoncés sauf ceux de trois circonscriptions locales dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Tunis. La campagne électorale débutera, dimanche, et concernera 1.558 personnes, hommes et femmes, qui vont se porter candidats aux 224 conseils locaux. Lors de ce second tour, 4 millions, 181 mille et 871 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants.