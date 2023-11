La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (Caar) et la Chambre locale de commerce et d'industrie (CCI-Oasis), ont signé mercredi à Ouargla une convention de partenariat visant à offrir de nouvelles prestations dans le domaine de l'assurance aux opérateurs relevant du tissu économique, a-t-on appris des responsables de cette compagnie nationale. S'exprimant lors d'une journée d'étude organisée à l'occasion du 60e anniversaire de la Caar (1963-2023), le directeur général par intérim de cette société, Hacène Ouberrane, a affirmé que la convention en question s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la Caar portant sur son redéploiement sur le territoire national et l'élargissement de son éventail de produits pour toucher d'autres domaines comme le foncier, l'agriculture et l'industrie, entre autres. Le choix de la CCI-Oasis, comme partenaire, s'explique par le fait que la wilaya d'Ouargla constitue un pôle économique du pays et renferme d'importantes activités économiques, notamment dans le domaine des hydrocarbures, a-t-il ajouté.