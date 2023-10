L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (Nasa) des États-Unis a lancé vendredi sa mission Psyché, la toute ,première mission américaine visant à étudier un astéroïde riche en métaux.

Le vaisseau spatial Psyché a décollé à 10h19, heure de l'Est, à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa, dans le sud-est des États-Unis.

Peu après le lancement, le premier et le deuxième étage du noyau central de la Falcon Heavy se sont séparés.

Les boosters latéraux du Falcon Heavy ont atterri avec succès sur les zones d'atterrissage de SpaceX à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, à proximité du Centre spatial Kennedy.