L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anverdet) organise, depuis hier à Alger, un atelier sur la sauvegarde des moyens de subsistance des communautés rurales et l'environnement en Méditerranée, grâce à des solutions basées sur la nature, dont les travaux seront axés sur le projet du Barrage vert en Algérie. Ce 4e atelier est organisé par l'Anverdet, agence sous telle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec la compagnie Amenhyd Spa, dans le cadre du programme de recherche européen (Prima Mara-Mediterra), a expliqué l'agence, dans un communiqué. L'évènement devra réunir les différents partenaires impliqués dans le projet européen «Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (Prima) Mara-Mediterra sous le thème: «Sauvegarde des moyens de subsistance des communautés rurales et l'environnement en Méditerranée, grâce à des solutions basées sur la nature», a précisé la même source.