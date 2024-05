Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé, hier à Alger, l'ouverture d'un atelier sur les maladies rares en Algérie, lors duquel l'importance du diagnostic précoce pour la prévention de ces maladies a été soulignée. Dans son allocution à cette occasion, Saihi a précisé que le ministère de la Santé «a adopté, il y a environ un an, une stratégie pour prendre en charge cette catégorie de patients, basée sur le diagnostic précoce des nouveau-nés et la création d'une plate-forme numérique fiable pour les données sanitaires relatives aux maladies rares», soulignant l'importance de «l'accompagnement psycho-sanitaire des personnes atteintes de maladies rares, ainsi que le renforcement de la recherche scientifique dans ce domaine, l'implication des associations de patients et le développement de la thérapie génique». Et d'ajouter que le président de la République «a donné des instructions pour allouer des enveloppes financières à la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares qui sont considérées comme une priorité».