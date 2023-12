Un atelier technologique sur l'activité et les métiers de la pêche côtière vient d'être lancé à l'Ecole de formation technique de pêche et d'aquaculture d'Annaba, à l'effet de consolider la formation pratique en la matière, a indiqué la directrice de l'école, Habiba Bouzid. Elle a précisé que cet atelier, «premier du genre dans le domaine de la formation aux activités de pêche dans le pays», consiste en un «espace de formation et de simulation de diverses opérations liées à l'activité de pêche côtière». Elle a ajouté que la formation dispensée «offre aux stagiaires, étudiants et professionnels, des possibilités de formation simulant les conditions réelles de pêche maritime», et les dote d'une qualification leur permettant d'éviter les dangers et les accidents lors de la pratique de ce métier. Pour assurer une formation pratique qualifiante aux professionnels de la pêche, aux armateurs, aux patrons de pêche, aux marins et aux agents d'entretien des navires de pêche (mécaniciens et électromécaniciens), cet atelier est équipé d'une table de commande (simulant le pilotage des bateaux de pêche) disposant de tout l'équipement nécessaire au pilotage, en plus de deux ponts de navires de pêche côtière avec leurs différents équipements, et des filets de pêche, a ajouté la même responsable. L'Ecole de formation technique de pêche et d'aquaculture d'Annaba dispose de 300 places pédagogiques pour la formation aux métiers de la pêche côtière et l'aquaculture.