Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé l'affectation d'une enveloppe financière au titre de la loi de finances 2024 pour l'acquisition de drones, et ce dans le cadre du développement des moyens de la Direction générale des forêts (DGF) en matière de lutte anti-incendie, a fait savoir jeudi à Alger le ministre du secteur, Mohamed Abdelhafid Henni. Répondant aux préoccupations des sénateurs sur le texte de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières, le ministre a précisé que son département ministériel a présenté un dossier au niveau du budget de l'État pour lui affecter 100 millions de DA dans le cadre de la loi de finances 2024 pour l'acquisition de matériel spécial (drones) de protection et de surveillance de forêts. M. Henni a également fait état d'une autre demande d'affectation financière de 300 millions de DA pour développer le système de suivi des feux de forêt. Entre 2022 et 2023, la DGF a été renforcée par 340 nouveaux véhicules dotés de matériels d'intervention rapide anti-incendie, ainsi que 40 camions-citernes pour une enveloppe financière de 7 milliards de DA, a-t-il rappelé.