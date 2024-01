Une enveloppe financière d'un montant de 500 millions de dinars a été consacrée pour réaliser les travaux de protection du site archéologique romain Portus Magnus, dans la commune de Bethioua, classé monument national en 1968, selon la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya. Ces travaux consistent à clôturer la zone dans laquelle les monuments sont visibles, sur une superficie comprise entre 3 et 4 hectares, qui sera précisée dans une fiche technique de la Direction de la Culture et des Arts, a souligné à l'APS le chef du service du patrimoine de la Direction, Djameleddine Barka. L'éclairage sera également réalisé au niveau du site archéologique, qui s'étend sur une surface de 49 hectares, ainsi que l'aménagement de la réserve archéologique se trouvant sur le site, qui est un musée en plein air comprenant des objets d'art, et la direction de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, ainsi que la création d'un parking de véhicules et un espace de repos, a ajouté M. Barka.