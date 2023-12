La troisième édition du Algeria Investment Conference «AIC» a été lancée, hier, à l'Hôtel El Aurassi Alger. Elle se clôturera aujourd'hui. Il s'agit du plus grand rassemblement annuel de l'investissement en Algérie et en Afrique, un événement sur l'attraction des investissements étrangers en Algérie. Dans sa 3ème édition, le Forum met en évidence les opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'innovation, la santé et la technologie, entre autres. C'est une occasion unique de discuter des améliorations de l'environnement des affaires du pays. L'événement comprend aussi des tables rondes de haut niveau avec des représentants de gouvernements, des organisations mondiales, des investisseurs, des P-DG et des dirigeants d'entreprises internationales. Il y a aussi une salle de présentation pour les projets publics et privés en Algérie qui recherchent des investissements étrangers directs et des opportunités de réseautage avec des représentants des gouvernements des États et participants.