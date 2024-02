Un centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentalement sera mis en service en 2024, au niveau de la commune de Bir El Ater (sud de Tébessa), a révélé le directeur local de l'action sociale et de la solidarité (Dass), Nacer Melouah. Les travaux de réalisation de ce centre, d'une capacité d'accueil de 180 places pédagogiques, lancés depuis des années et ayant connu des interruptions en raison de déficit en budget, ont été repris, a indiqué Melouah. Le chantier affiche un taux d'avancement «appréciable», de l'ordre de 80%, selon le même responsable, qui a précisé qu'il sera mis en exploitation «avant la fin de l'année en cours». Il a affirmé, dans le même cadre, que ce centre prendra en charge les enfants aux besoins spécifiques de la région sud de la wilaya. Le secteur de l'action sociale et de la solidarité de Tébessa dispose de 10 centres et établissements pour les personnes handicapées, prenant en charge plus de 630 élèves, en plus de deux établissements d'éducation et d'enseignement de statut privé, spécialisés pour enfants retardés mentaux.