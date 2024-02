Un comité de pilotage va assurer le suivi de la réalisation du quai minéralier, connecté à la voie ferrée, dans le cadre du projet d'expansion du port d'Annaba qui inclut une partie du projet phosphates intégré intéressant quatre wilayas (Tébessa, Souk Ahras, Skikda et Annaba), ont indiqué, lundi, les services de la wilaya d'Annaba. La mise en place de ce comité de pilotage a été annoncée lors d'une réunion de coordination organisée, lundi, au siège de la wilaya, en prévision du lancement imminent de ce projet. Des responsables et des cadres de l'Agence nationale d'études et de réalisation d'infrastructures portuaires et de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif), ainsi que des représentants du groupement d'entreprises devant réaliser les travaux, en plus de cadres représentant différents secteurs et organismes concernés par le projet au niveau local, ont assisté à cette séance de travail. Le comité de pilotage qui suivra le projet d'agrandissement du port d'Annaba et de réalisation du quai minéralier et sa connexion à la voie ferrée comprendra des représentants des différents secteurs et organismes concernés par le projet...