Le Centre de recherche en sciences islamiques et en civilisations de Laghouat a découvert un document historique «rare dans sa version originale», la lettre d'un déporté algérien en Nouvelle-Calédonie, un des héros de la résistance populaire menée par Cheikh El Haddad et Cheikh El Mokrani, a fait savoir le directeur du Centre, Ahmed Benseghir. Celui-ci a précisé que dans le cadre de ses recherches sur la vérification des manuscrits, il a découvert «un document historique rare dans sa version originale en rapport avec l'histoire nationale», ajoutant qu'il s'agit d'une lettre historique adressée par un exilé algérien depuis l'Extrême-Orient, un des héros de la résistance populaire dans l'insurrection menée par Cheikh El Haddad et Cheikh El Mokrani, contre le calife de l'époque, le sultan ottoman Abdulhamid II». Ce document rapporte «les souffrances endurées par les prisonniers musulmans algériens lors de leur déportation forcée et leur exil de leur pays vers la Nouvelle-Calédonie, relatant comment ils ont été transportés à travers les mers et les océans pendant cinq mois dans des conditions pénibles, parcourant des milliers de miles, et comment ils ont été abandonnés dans un pays étranger avec qui ils n'avaient aucun lien ni avec ses habitants ni avec sa culture et sa langue, et encore moins sa religion».