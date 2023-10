Un forum international sur le tourisme thermal s'est ouvert, hier, à la salle de conférence «le dôme» du Park Mall de Sétif, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche. La rencontre a également été marquée par la présence des ambassadeurs d'Arabiesaoudite, de Croatie, de Bulgarie, et de représentants des ambassades d'Égypte, de Turquie, de Jordanie et de la République tchèque. Le forum, auquel participent également des représentants du groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et des experts du domaine algériens, tunisiens, jordaniens, hongrois et chinois, vise à promouvoir des investissements à même de donner naissance à des stations thermales et des centres de thalassothérapie conformes aux standards internationaux par le biais, notamment, d'investissements directs étrangers, et à encourager le partenariat entre investisseurs locaux et étrangers.