Le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Microntreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a fait état à Annaba d’une proposition de création d’un Pôle technologique national dans cette wilaya par l’exploitation de l’immeuble Ensid inutilisé depuis 20 ans. Après avoir présidé l’ouverture de la foire de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’économie numérique, le ministre a indiqué que «l’investissement dans ce bâtiment par la création d’un Pôle technologique national, permettra aux start-up, aux entreprises innovantes et aux acteurs de l’économie numérique du pays d’échanger et de développer leurs compétences dans la maîtrise des technologies pour le développement des activités innovantes». Il a ajouté que la transformation de ce siège en Pôle technologique national consolidera l’écosystème entrepreneurial et incitera les jeunes et les compétences technologiques à s’engager dans l’investissement lié à l’économie numérique. Cet immeuble qui va accueillir le futur pôle technologique est situé à trois kilomètres de l’université.