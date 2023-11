La Cnep-Banque a annoncé le lancement d'un nouveau portail web et d'une plateforme digitale de demande de financement dans le cadre de la modernisation de ses services en ligne, a indiqué la banque publique dans un communiqué. «À l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, la Cnep-Banque dévoile son tout nouveau portail web et sa nouvelle plateforme digitale de demande de financement, offrant une expérience bancaire en ligne moderne et améliorée», fait savoir la même source.

Ainsi, le site web de la banque, www.cnepbanque.dz, est conçu de manière à être «plus dynamique et interactif» en proposant de nouvelles fonctionnalités.«Il offre une interface utilisateur moderne avec un design épuré pour une navigation plus fluide, une présentation complète des offres et produits de la banque avec un menu constitué de plusieurs rubriques afin de faciliter l'accès aux offres dédiées aux clients particuliers, professionnels et entreprises», ajoute la Cnep-Banque.