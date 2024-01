Une opération devant cibler la maintenance et l'entretien des équipements et des classes de plus de 100 écoles primaires, réparties à travers le territoire de la commune d'Oran, devrait être lancée durant le premier trimestre 2024, selon la direction des travaux neufs et de maintenance, initiatrice de l'opération. Ces chantiers devraient être lancés dès la finalisation des procédures techniques, administratives et financières. Les actions programmées porteront sur l'entretien et l'équipement de 104 écoles primaires, dont le financement sera assuré par le budget de la commune. Sont programmés l'entretien et la rénovation des équipements de chauffage de 63 écoles, l'entretien total de 24 écoles, l'aménagement des aires de jeux et de sports de 17 autres écoles, ainsi que l'aménagement de trois cantines scolaires et 10 crèches. Les opérations seront menées en complémentarité avec d'autres, financées également par le budget communal, durant l'année écoulée, au profit de 57 écoles primaires et 9 crèches.