Un rendement moyen «acceptable» de 13 litres d'huile par quintal d'olives triturées a été enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis le début de la campagne oléicole, en dépit d'aléas climatiques défavorables, a indiqué, lundi, une responsable à la direction locale des services agricoles (DSA).

«Malgré des conditions climatiques défavorables, notamment l'absence de pluies au moment opportun, ayant entraîné le dessèchement de l'olive pendant la période de production d'huile, par le fruit, le rendement moyen de cette saison reste acceptable», a estimé la chargée de la filière oléicole et de l'arboriculture fruitière à la DSA, Khelidja Chibani.

Elle a observé que les rendements oscillent entre cinq et 17 litres d'huile le quintal d'olives, ajoutant que les rendements les plus élevés de la saison, qui est toujours en cours, ont été réalisés particulièrement dans les communes du littoral à l'exemple de Makouda et de Tigzirt.