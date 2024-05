La brigade de la police judiciaire de la daïra de Bousmaïl, wilaya de Tipaza, en coordination avec la brigade maritime des garde-côtes de Bouharoun, a démantelé, la semaine dernière, un réseau criminel spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, a indiqué un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale. «Les passeurs ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils recevaient la contrepartie financière et s'apprêtaient à démarrer à partir d'une plage rocheuse de la ville de Bouharoun», a précisé la même source. Cette opération a permis «l'arrestation de 10 suspects, dont quatre passeurs, ainsi que la saisie d'un bateau de plaisance, de gilets de sauvetage et la récupération de sommes d'argent provenant des recettes criminelles, estimées à plus de 56 millions de centimes et 1 750 euros, ajoute le document.