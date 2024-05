Les services de la Gendarmerie nationale de Aïn Temouchent ont réussi, dans des opérations distinctes, à mettre un terme à l'activité de plusieurs réseaux criminels spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines par mer, depuis les côtes de la wilaya, avec l'arrestation de 39 individus, a-t-on appris, vendredi, de ce corps de sécurité. Ces opérations ont été menées par les sous-unités du bataillon territorial de la Gendarmerie nationale à El Amria, suite à l'intensification des enquêtes sécuritaires et à l'exploitation optimale d'informations, Ces investigations se sont soldées par l'arrestation de «39 individus, dont trois étrangers de nationalité marocaine, quatre mineurs et trois femmes», selon la cellule de communication du groupement territorial de la G.N. à Aïn Temouchent. Parmi les individus arrêtés, âgés de 15 à 54 ans, figuraient «quatre personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et une autre étant sous le coup d'une interdiction de voyager», a précisé la même source.