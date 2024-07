Une boutique électronique pour la promotion de l'artisanat local vient d'être lancée par la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de Constantine. Elle aura pour mission d'exposer au grand public la richesse de l'artisanat local, notamment la dinanderie, le costume traditionnel, l'art culinaire et la distillation des fleurs de bigaradier et de roses. L'initiative, qui devra ouvrir la voie aux artisans ne possédant pas de locaux pour commercialiser à grande échelle leurs produits, constitue également un espace pour faciliter la promotion et la commercialisation du produit artisanal constantinois. La promotion de l'artisanat local via le net s'inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale encourageant l'utilisation des moyens technologiques dans le développement des activités commerciales au service de l'économie nationale.