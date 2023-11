Une centaine de maisons d'hôtes sont mises à la disposition des touristes ayant choisi la formule «Tourisme Chez l'habitant» à Taghit (wilaya de Béchar), à la faveur de la saison touristique saharienne (2023-2024), a-t-on appris lundi des responsables de cette commune à vocation essentiellement touristique.»La réorganisation et l'agrément par nos services compétents de ces maisons d'hôtes, en coordination avec le secteur du tourisme et de l'artisanat qui offrent une capacité d'accueil de plus de 300 lits, visent, outre la promotion et le développement de cette formule, l'incitation des jeunes promoteurs à intégrer ce type d'activités touristiques et la création d'un cadre légal d'hébergement touristique particulier, réunissant la culture, l'architecture, l'histoire, la gastronomie et les traditions localisées, a précisé le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC), Mohamed Chkifi. Pour l'édile, ces structures qui font l'objet d'un engouement de la part des touristes, dont une partie est localisée au niveau du plus que millénaire Ksar de Taghit, classé au registre du patrimoine national architectural, permettent aux touristes de «s'imprégner de la culture locale, des traditions et des particularités sociales de la région, qui dispose de plusieurs atouts et sites touristiques et naturels à l'origine du choix de la destination Saoura par les touristes».