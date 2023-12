Une chaîne de tri des déchets plastiques implantée dans l'enceinte du centre d'enfouissement technique (CET) de Ksar-El-Boukhari, sud de Médéa, est entrée en exploitation, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de l'environnement.

Dotée d'installations modernes, cette chaîne de tri a une capacité de traitement de 10 tonnes/heure de déchets plastiques, a indiqué la directrice de l'environnement, Samira Maâmeri, relevant que la mise en service de cette unité est appelée à faciliter le traitement de ce type de déchets et leur valorisation.

En sus de la préservation de l'environnement, l'entrée en fonction de la chaîne de tri du CET de Ksar-El-Boukhari va encourager le développement des activités de recyclage, générant ainsi des emplois et assurer des ressources financières pour l'établissement et les collectivités locales, a-t-elle ajouté.

Une enveloppe financière d'un montant de neuf millions de dinars a été injectée dans ce projet destiné à renforcer les moyens de traitement des déchets ménagers et à réduire leur impact sur le milieu naturel.