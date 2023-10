Les éléments du Groupement régional de la Gendarmerie nationale de Saoula, relevant de la ont fermé une confiserie clandestine spécialisée dans la fabrication de gâteaux roulés en utilisant du sucre non subventionné, a indiqué samedi un communiqué de ce corps. «Agissant sur la base d'informations sur l'existence d'une confiserie clandestine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de gâteaux roulés», les éléments de la Gendarmerie nationale ont perquisitionné, sur ordre du procureur de la République territorialement compétent, la confiserie clandestine, appuyés par les services de l'inspection du commerce et de la brigade de la protection de l'environnement d'Alger, lit-on dans le communiqué. Suite à cette perquisition, il s'est avéré que l'atelier clandestin ne respectait aucune règle d'hygiène, ce qui représente un danger pour la santé des consommateurs, suite à quoi des contraventions ont été dressées pour «exploitation d'une installationsans autorisation, pratique d'une activité commerciale sans détention de registre du commerce, absence de signalisations indiquant un local commercial, non-déclaration des employés, non-détention de factures de ventes du produit final», précise la même source.