Le Fonds monétaire international (FMI) a revu hier en hausse sa prévision de croissance pour la Chine en 2023, s'attendant désormais à 5,4% sur fond de reprise de la consommation et de récentes mesures de soutien du gouvernement. La précédente prévision était de 5% pour la deuxième économie mondiale, tandis que le FMI a aussi relevé ses attentes pour 2024, prédisant une hausse du PIB chinois de 4,6%, contre 4,2% auparavant. L'amélioration des prévisions reflète «un rebond fort de la demande domestique, en particulier de la consommation, après la réouverture» post-Covid, a expliqué lors d'une conférence de presse à Pékin la numéro deux du FMI, Gita Gopinath. Elle s'explique aussi par «une croissance plus forte que prévu au troisième trimestre et les nouvelles mesures de soutien récemment annoncées», a-t-elle ajouté.

Au troisième trimestre, le PIB de la Chine a progressé de 4,9% sur un an, un rythme inférieur à celui du trimestre précédent (+6,3%) mais supérieur aux attentes des analystes grâce à une reprise de la consommation.