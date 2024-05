Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh a reçu, récemment, le président de la Confédération des industriels et des producteurs algériens (Cipa), Mohamed Abdelwahab Ziani, accompagné de membres de la Fédération nationale du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (Btph), relevant de cette organisation, lesquels ont soulevé les préoccupations et les propositions des opérateurs du secteur, notamment en matière de réalisation de projets. Lors de cette rencontre, Rakhroukh a écouté «les préoccupations soulevées et les propositions faites par les opérateurs économiques du secteur des travaux publics et des infrastructures de base, notamment celles liées à la réalisation de projets. Des approches ont été présentées, renfermant des proposions et des solutions susceptibles de contribuer au développement du travail des entreprises et à l'amélioration de leurs performances à même d'impacter positivement la qualité et le coût des projets, ainsi que les délais de livraison».