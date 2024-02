Une Étude nationale, la première du genre, portant sur les comportements du citoyen vis-à-vis de ses déchets, a été lancée, jeudi à Alger, à l'initiative de l'Agence nationale des déchets (AND), en collaboration avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Créad) et l'université Alger 2. Les résultats de l'étude, qui seront dévoilés dans un mois, devront servir de base pour l'AND afin d'établir des programmes de sensibilisation en harmonie avec le mode de pensée du citoyen, a indiqué la responsable de l' information et de la Communication à l'agence, Sarah Tazrout, lors de la journée d'étude dédiée à l'initiative. Ce travail vise principalement à déterminer la capacité du citoyen à s'intégrer dans des projets ou programmes liés à la gestion des déchets, en mesure d'améliorer son cadre de vie, ainsi que son implication dans l'économie verte, a-t-elle soutenu. De son côté, le directeur de la recherche au Créad, Abdou Abderrahmane, a souligné l'importance de cette étude, qui intervient dans le cadre de la concrétisation de deux conventions de partenariat signées entre le Créad, l'AND et l'université Alger 2.