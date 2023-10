L'université Larbi Ben M'hidi de la wilaya d'Oum El Bouaghi sera renforcée d'une nouvelle faculté des lettres et langues devant être ouverte dans les prochains jours, a-t-on appris hier du recteur de cette université, Zoheir Dibi. «L'ouverture de cette nouvelle infrastructure universitaire de 3.000 places pédagogiques permettra d'accueillir les étudiants des langues arabe, française et anglaise qui suivaient leurs études dans plusieurs facultés de l'université», a-t-il souligné.La nouvelle faculté des lettres et langues, dont la réalisation et l'équipement a nécessité un investissement de 1,340 milliard DA, comprend une bibliothèque moderne, 40 salles de cours et six amphithéâtres, en plus du siège de l'administration de la faculté, a précisé le recteur. L'université Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi a accueilli durant la rentrée universitaire 2023-2024 environ 19.000 étudiants dont 3.800 nouveaux étudiants en licence, 3.200 étudiants en master en plus du recrutement de 68 nouveaux enseignants universitaires.