Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu, à Alger, le P-DG de la société qatarie «Baladna», Mohamed Moatez El-Khayat et la délégation d'experts l'accompagnant, avec qui il a examiné les voies et moyens de renforcer le partenariat et la coopération dans le domaine de l'agriculture. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué l'investissement et les opportunités offertes en Algérie pour la concrétisation des projets de partenariat entre les deux pays. À cette occasion, Henni a passé en revue les principaux programmes de développement inscrits dans la feuille de route du secteur, mettant l'accent sur l'importance primordiale d'intégrer ce projet dans la politique économique de l'Algérie.