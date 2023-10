Les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de Bouharoun et de Cherchell ont déjoué une tentative de migration clandestine par mer à partir des côtes de Tipasa vers l'Europe, menée par un groupe de jeunes, dont une jeune fille mineure âgée de 16 ans, a indiqué dimanche un communiqué du Commandement de la GN. L'opération s'est soldée par l'arrestation de neuf (9) individus, âgés entre 16 et 35 ans, et la saisie d'une boussole, d'un appareil GPS, d'un signal, d'un moteur de bateau (40 CV) avec son réservoir de carburant, de 16 bidons de carburant de 20 litres, de 10 gilets de sauvetage, d'une somme d'argent estimée à 2.050 euros, de 10 téléphones portables et des armes blanches, précise le communiqué. Après finalisation des procédures légales, les suspects ont été déférés devant le procureur de la République près les tribunaux de Koléa et Cherchell.