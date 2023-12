Une convention a été signée, dimanche, entre le Fonds algérien des start-up (ASF) et la Cnep-Banque, portant affectation d'une tour à Alger pour abriter les start-up. En vertu de cette convention, la Tour numéro 17 située dans la cité des 554 logements, El Djawhara (Hamma-Belouizdad), propriété de la Cnep-Banque, sera exclusivement mise à la disposition du Fonds «ASF» pour abriter les start-up. En plus des espaces dédiés à l'hébergement des start-up, cette tour «moderne» comprend des centres de modélisation, des accélérateurs de start-up, ainsi que le nouveau siège de l'ASF et des espaces d'exposition et de détente. Dans son allocution à cette occasion, le ministre de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a affirmé que l'objectif de cette initiative était de fournir un espace commun dédié aux start-up pour les aider à bénéficier amplement de l'accompagnement et du soutien, en tant que vitrine pour ces entreprises au niveau national et international. Il ajouté que cette tour fera office de pôle technologique, affirmant que cette initiative sera généralisée à d'autres wilayas.