L'université deslFrères Mentouri Constantine 1 vient de bénéficier d'une vaste opération de mise à niveau et de réfection des locaux de ses facultés, a indiqué le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur Ahmed Bouras.

Dans ce cadre, M. Bouras a indiqué qu'il sera procédé en premier lieu, au lancement de travaux de réfection de l'étanchéité de six campus relevant de cette université avant d'entamer les autres lots d'aménagement.

Les facultés ciblées par la réfection de l'étanchéité sont le campus central, la faculté des sciences exactes, l'Institut de la nutrition, de l'alimentation et des technologies agroalimentaires (Inataa), l'institut des sciences vétérinaires, la faculté des sciences de la terre de la géographie et de l'aménagement du territoire et la faculté des sciences de la technologie.

Les travaux de l'étanchéité seront lancés «incessamment», a souligné le même responsable.