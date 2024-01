Le rectorat de Djamaâ El-Djazaïr a indiqué jeudi dans un communiqué, que les éléments de la Protection civile effectueront vendredi des exercices de simulation d'opérations d'intervention en vue de l'ouverture des structures de la mosquée.

Dans le cadre des essais relatifs à l'organisation des opérations de secours au niveau des structures sensibles, la Protection civile réalisera, vendredi, des exercices de simulation d'opérations d'intervention au niveau du minaret de la moquée et d'autres structures, précise la même source.

Cette manoeuvre se déroulera en deux exercices à travers un plan impliquant les moyens humains et matériels en vue d'évaluer les risques à l'intérieur du minaret et à l'extérieur de la mosquée, ajoute le communiqué.

Selon le rectorat, ces essais s'inscrivent dans le cadre des mesures exigées avant la mise en service des structures de Djamaâ El-Djazaïr.