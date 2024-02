Le ministre des Finances, Laâziz Faid, a effectué, mercredi, des visites inopinées aux Conservations foncières de Draria et Zéralda à Alger. Sur les lieux, il s'est enquis des conditions et de la qualité des prestations fournies aux citoyens, dans ces localités. Il a inspecté aussi l'avancement du processus de numérisation de la gestion immobilière, a indiqué un communiqué du ministère des Finances. Cette démarche reflète la volonté du ministre de constater, de visu le fonctionnement des organismes sous tutelle, a souligné la même source, selon laquelle la visite d'inspection a permis de relever que les

services concernés ont inclus un nombre appréciable de documents fonciers dans des bases de données informatisées. Faid a mis à profit cette visite pour échanger avec les fonctionnaires et employés à qui il a donné des directives afin accélérer le traitement des dossiers et de répondre immédiatement aux besoins et demandes des citoyens. Il a insisté sur l'importance d'assurer un bon rythme de travail et d'améliorer la qualité de l'accueil des citoyens.