Pour vérifier véritablement le rythme des travaux en cours, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a préféré une visite inopinée et surtout en nocturne. Cela s'est fait, vendredi soir, sur le chantier du nouveau stade de Douéra, a indiqué un communiqué du ministère. La même source a souligné que Belaribi a inspecté en premier les travaux de réalisation du centre de contrôle, composé de cinq étages. «Le taux d'avancement des travaux au niveau de ce point dépasse les 90%. Le ministre a instruit les responsables du site de finaliser les opérations de raccordements aux réseaux d'énergie et l'achèvement de la pose des câbles pour clôturer la toiture», a fait savoir le communiqué du ministère. Il a donné des «instructions fermes pour achever les travaux dans les plus brefs délais et doter ces compartiments du stade des moyens nécessaires qui répondent aux normes internationales», a ajouté la même source. «Le ministre a également insisté pour poursuivre les travaux à la même cadence et avec le système de 3×8» note le communiqué du ministère.