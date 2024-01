Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a reçu une délégation du groupe industriel italien «Piaggio», conduite par le Président-directeur général, Matteo Colaninno, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre tenue lundi au siège du ministère en présence de cadres du groupe italien et du vice-ambassadeur d'Italie en Algérie, les deux parties ont évoqué d'importantes questions. À cette occasion, M. Zitouni a appelé au renforcement de la coopération économique bilatérale, soulignant, dans ce sens, l'importance du marché algérien en tant que destination d'investissement prometteuse. Le ministre a mis en avant, à ce propos, les nouvelles mesures et incitations contenues dans la nouvelle loi sur l'investissement, conclut la source.