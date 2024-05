Face à la concurrence des plates-formes VOD, Netflix, Prime Vidéo et surtout Disney+, la chaîne cryptée française Canal+ annonce qu'elle proposera Max, le service de streaming de Warner Bros. Discovery, à ses abonnés dès qu'il sera lancé en France le 11 juin prochain. Il sera intégré pour les anciens et nouveaux abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries sans surcoût, et sera également proposé en option aux autres abonnés Canal+.

L'intégralité des contenus de Max pourra être visionnée directement sur myCanal et dans l'univers Canal+ des décodeurs des opérateurs télécom et des décodeurs Canal+. Dans le cadre de cet accord, les abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries pourront également accéder à 10 chaînes thématiques de Warner Bros. Discovery (Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma). Cet accord fait suite à la signature d'un accord pluriannuel exclusif avec Warner Bros. Discovery, permettant à Canal+ d'être le seul acteur en France à pouvoir diffuser les films de Warner Bros Pictures seulement six mois après leur sortie en salles en France. De plus, Warner Bros. Discovery a choisi Canal+ Brand Solutions afin de commercialiser les inventaires publicitaires de Max en France, pour son offre Basic avec publicité.

Par ailleurs, la Commission d'acquisition sud-africaine a déterminé que la société de médias française Canal+ était tenue de présenter immédiatement une offre obligatoire pour acquérir des actions de la société de télévision payante MultiChoice, qu'elle ne détient pas déjà, a annoncé l'opérateur sud-africain, ce mercredi. Canal Plus, le plus grand actionnaire, a récemment exprimé son intention de racheter la totalité de la société. Initialement détenant une participation de 31,67%, celle-ci est passée à 35,01%, dépassant le seuil de 35% nécessitant une offre obligatoire. Bien que son offre de 105 rands (4,78 euros) par action ait été rejetée par le conseil d'administration de MultiChoice, arguant qu'elle sous-évaluait considérablement le groupe, le régulateur sud-africain a statué que Canal Plus était dans l'obligation de faire une offre obligatoire aux actionnaires restants de MultiChoice. Canal Plus avait avancé l'argument selon lequel elle n'était pas tenue de faire une offre obligatoire en raison des restrictions statutaires de MultiChoice interdisant aux sociétés étrangères de détenir plus de 20% des droits de vote du diffuseur.