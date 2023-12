Décidément, le groupe Bolloré continue de subir les affres de la bureaucratie africaine. Dans un climat de tensions marquées par des restrictions d'accès à Internet, l'opérateur de télévision payante Canal + a retiré, en Guinée, plusieurs médias de ses bouquets audiovisuels. D'après les premières informations, la suspension fait suite à une demande du régulateur des médias. En Guinée, Canal + a retiré les médias, Espace FM, Espace TV, Évasion FM et Évasion TV de ses bouquets de télévision payante. D'après l'AFP, l'opérateur a agi conformément à une demande de la Haute autorité de la communication (HAC) de Guinée ordonnant, le 9 décembre dernier, la suspension de ces médias de l'offre de l'entreprise française. Comme le 6 décembre, lors de la suspension de Djoma TV et Djoma Radio des bouquets de Canal +, la raison de l'injonction est la «sécurité nationale». De nombreux médias protestent contre ce qu'ils considèrent comme une volonté des autorités de censurer les médias locaux. Entre la restriction de l'accès aux réseaux sociaux, l'impossibilité d'accéder à certains médias en ligne, les associations locales pour la défense des libertés de la presse ont eu un agenda de manifestations chargé, ces dernières semaines. Après avoir fait front commun pendant plusieurs jours, les médias locaux semblent divisés sur la conduite à tenir. Le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (Sppg) avait appelé dans un communiqué sur les réseaux sociaux à une «journée sans presse» le 11 décembre. D'autres associations ont appelé à entamer «immédiatement» des négociations avec les autorités pour «donner toutes les chances au dialogue». Canal+ n'est plus aussi puissant en Afrique. Sur le continent, le géant français de l'audiovisuel compte un nombre d'abonnés important: 7,6 millions, près d'un tiers de ses clients. Et la progression, en valeur absolue, est la plus importante avec 519 000 nouveaux abonnés au premier semestre 2023.

D'ici 5 ans, Canal+ pourrait atteindre les 11 millions d'abonnés, selon la société d'études américaine Digital TV Research. En Afrique, Canal + a gagné 750 000 abonnés en 2022.

L'information a été fournie par Vivendi, la maison mère de l'opérateur de télévision payante, dans son rapport annuel d'activité publié le 8 mars dernier.

Selon le document, Canal + a gagné 750 000 abonnés par-dessus les 6 847 000 qu'il comptait en 2021. Le parc d'abonnés individuels africains de l'opérateur affiche donc 7 597 000 abonnés.

Le parc d'abonnés africain a pesé dans le nombre d'abonnés gagnés par Canal+ à l'international.

«Le chiffre d'affaires à l'international augmente de 3,5% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2021, porté par une nouvelle hausse significative du parc d'abonnés (+1,3 million en un an)», mentionne le rapport.