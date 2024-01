Dans cette bataille des plates-formes VOD, Disney+ est en train de faire une avancée considérable par rapport à Netflix, Prime Vidéo ou encore Apple, puisque la plate-forme numérique est maintenant disponible gratuitement pour les abonnés de cet opérateur. Charter Communications et The Walt Disney Company ont annoncé que la version financée par la publicité de Disney+ est, désormais disponible dans tous les forfaits Spectrum TV Select aux États-Unis, sans frais supplémentaires. C'est d'ailleurs, le juste prix d'une offre de streaming avec des publicités. Dans le cadre du nouvel accord de distribution des deux sociétés, les clients Charter Video peuvent immédiatement commencer à diffuser des divertissements de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, y compris des films, des émissions de télévision et des programmes originaux via la Xumo Stream Box ou tout autre support Disney+. «Avec le lancement de l'offre Disney+ Basic, les clients TV Select peuvent dorénavant profiter de l'accès au contenu en streaming populaire de Disney, ainsi qu'à leurs chaînes de télévision linéaires de haute qualité, le tout inclus dans un seul forfait vidéo», a déclaré Tom Montemagno, vice-président exécutif. «Alors que l'industrie vidéo continue d'évoluer, nous nous engageons à inclure des applications destinées à l'acquisition de programmation pour Charter.»

La plate-forme est offerte directement aux consommateurs comme Disney+ avec les services Spectrum, tout en offrant une expérience de visionnage télé simplifiée via des plates-formes, telles que Xumo Stream Box. L'inclusion de Disney+ aux côtés d'une gamme organisée de ses chaînes de télévision apporte le meilleur des deux mondes du portefeuille de divertissement inégalé de Disney aux clients vidéo de Charter, a précisé Justin Connolly, président de la distribution des plates-formes, The Walt Disney Company. Leur objectif a toujours été d'aller à la rencontre des consommateurs là où ils se trouvent, et ces offres collectives maximiseront la valeur pour les clients de Spectrum TV Select, tout en élargissant simultanément l'audience de ses services de streaming pris en charge par les annonceurs. Les clients qui possèdent déjà Disney+ peuvent accéder au site Web ou à l'application sur laquelle Disney+ a été acheté pour gérer leurs abonnements et bénéficier pleinement de leur service fourni par Spectrum. En plus de Disney+ Basic, Charter prévoit de commencer à inclure l'accès gratuit à ESPN+ dans son forfait vidéo Spectrum TV Select Plus dans les mois à venir. En tout cas, le spectre de la numérisation s'est généralisé aux USA. Netflix qui se base sur les programmes étrangers fait face à Disney+ qui mise sur les programmes de culture 100% américaine.