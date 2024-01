Attaqué de toutes parts par les alliés de l'entité sioniste et, plus largement, par son lobby, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, se voit décerner la «Médaille internationale» du Parlement arabe, en hommage à l'engagement de son pays devant la Cour internationale de justice, avec une plainte contre l'entité sioniste pour génocide envers le peuple palestinien martyr à Ghaza. Ce geste intervient en reconnaissance de la démarche «honorable de son pays, porteuse des nobles valeurs humaines et équitable envers la cause palestinienne juste», considère le Parlement arabe, dans un communiqué. La décision est intervenue lors de la seconde séance de la 4ème session du Parlement arabe qui en est à sa troisième législature et dont les travaux se sont déroulés au siège de la Ligue des Etats arabes, au Caire, dimanche et lundi derniers. Les membres de l'instance avaient consacré la réunion de deux jours à un examen des récents développements intervenus à Ghaza et en Cisjordanie occupée, notamment El Qods et la Mosquée Al-Aqsa. Plus largement, il a été question, de «la situation dans le monde arabe, à la lumière des défis importants auxquels il fait face», outre quelques sujets d'ordre réglementaire. C'est ainsi que les commissions des affaires étrangères et politiques, de la sécurité nationale, des affaires économiques et financières, des affaires législatives, juridiques et des droits de l'homme ainsi que des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse se sont penchées sur les divers points à l'ordre du jour. Mais tous les esprits étaient tournés vers la situation dramatique de la population civile palestinienne sans défense confrontée à la barbarie de l'armée sioniste à Ghaza qui poursuit un génocide déclaré et tente d'imposer un déplacement forcé. De son côté, le Conseil de la Ligue arabe a renouvelé lundi son appel à «un cessez-le-feu complet et durable» assorti d'un retrait total de l'armée sioniste à Ghaza ainsi qu'à la levée de son blocus. Il a également mis en garde contre le projet de déplacement de force de la population, affirmant que les pays arabes ne permettrons jamais le «scénario de la Naqba de 1948». Chargeant un comité intérimaire d'étudier «les mesures arabes» appropriées pour faire face à ces menaces, la Ligue arabe a aussi exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à «ne pas faillir à ses responsabilités en matière de maintien de la paix internationale et de la sécurité, et de prendre une décision contraignante pour mettre fin aux crimes (sionistes) systématiques et généralisés contre le peuple palestinien». Instance qu'il presse, en outre, d'imposer l'acheminement «immédiat, sûr et sans entrave» de l'aide humanitaire à la population martyre de Ghaza.