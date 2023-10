L'opérateur français de satellites Eutelsat a annoncé à la presse avoir demandé à l'un de ses distributeurs de mettre fin à la diffusion de la chaîne de télévision Al-Aqsa, appartenant au mouvement palestinien du Hamas, à Ghaza. «Cette chaîne était diffusée dans le cadre d'un bouquet par un distributeur partenaire sur la zone de couverture d'Eutelsat 8 West B, incluant l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et une petite partie de l'Europe du Sud. Eutelsat n'assure pas directement sa diffusion», a déclaré un porte-parole du groupe Eutelsat. Eutelsat avait été mis en demeure en juin 2010 par le CSA (régulateur des médias en France devenu depuis l'Arcom) de faire cesser la diffusion de la chaîne, dont de nombreuses séquences incluent des propos antisémites et appelant à la haine envers les juifs et les «sionistes».

La chaîne était alors diffusée par le distributeur Noorsat, l'un des principaux opérateurs par satellite au Moyen-Orient, racheté par Eutelsat en 2017. Mais Al-Aqsa TV, qui a été taxée comme le mouvement auquel elle appartient, par les gouvernements américain et israélien d' une «organisation terroriste», était depuis réapparue sous le nom «Al Seraj». «La chaîne apparaissait sous un autre nom dans la liste des chaînes de ce bouquet, même s'il s'agissait bien, à l'image, d'Al-Aqsa. Dès que nous avons eu connaissance de la situation, nous avons demandé à notre distributeur d'y mettre fin», a affirmé lundi Eutelsat, qui n'a pas souhaité détailler ses procédures internes pour contrôler le contenu des chaînes diffusées. Cette situation vécue par la chaîne du Hamas Al-Aqsa TV a été vécue selon le même procédé par la chaîne Al- Manar TV appartenant au mouvement du Hezbollah libanais. L'objet des médias occidentaux, c'est de couper tous les espaces de communication et d'information aux médias palestiniens et libanais opposés à l'entité sioniste. Après cette opération de censure, les propriétaires de la chaîne Al-Aqsa TV considèrent cette interruption de «violation flagrante et choquante contre toutes les normes de la liberté d'expression et qui va à l'encontre des lois internationales contre la liberté d'expression et le droit à faire entendre la voix du peuple opprimé palestinien». Al- Aqsa TV est une chaîne de télévision appartenant au mouvement Hamas, créée en 2006 et diffusée depuis Ghaza.

La chaîne reste disponible sur les satellites arabes comme Arabsat et Nilesat.