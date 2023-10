Pour Hollywood, c'est le sujet qui attire. À peine quatre mois après la tragique implosion du sous-marin Titan, un projet de série documentaire doublé d'un long-métrage sont annoncés en projet. C'est la société de production américaine MindRiot qui envisage d'en faire un film, selon une information de Deadline, relayée par Bfmtv. La tragédie fait déjà l'objet d'un projet de série documentaire qui devrait s'intituler Salvaged («récupéré») produite également par MindRiot, rappelle le site spécialisé américain. Pour le long-métrage, doté du même titre que le documentaire, la société de production s'associe à E. Brian Dobbins, producteur derrière la série humoristique à succès Black-ish. Toujours selon Deadline, le film abordera différentes périodes du drame: avant, pendant et après. «Notre film rendra non seulement hommage à toutes les personnes impliquées dans la tragédie du submersible et à leurs familles, mais servira aussi à aborder la question préoccupante de la nature des médias d'aujourd'hui», a déclaré Jonathan Keasey, coscénariste du projet avec Justin MacGregor, à nos confrères américains. Le Titan, submersible touristique de la société Oceangate, long d'environ

6,5 mètres, a plongé le 18 juin pour explorer l'épave du Titanic. Prévoyant de refaire surface sept heures plus tard, le contact a été perdu moins de deux heures après son départ. Quelques jours après, les gardes-côtes américains annonçaient le décès des cinq passagers à bord. Plusieurs débris ont été retrouvés sur le fond marin à quelque 500 mètres du Titanic et à une profondeur de près de 4 000 mètres dans l'océan Atlantique. Comme le film le Titanic, le cinéma s'est toujours intéressé aux histoires de catastrophes, surtout quand cela coûte la vie à des personnalités connues. Toutes les histoires qui ont connu une fin tragique ont fait l'objet d'un film cinéma ou d'une série à part entière. Le plus célèbre, c'est la tragédie du Titanic, qui a été porté à l'écran plusieurs fois dont la plus importante demeure le film de John Cameron qui a récolté plusieurs Oscars. Le premier est Saved from the Titanic, un film américain d'Étienne Arnaud mettant en scène Dorothy Gibson, rescapée du naufrage. Sorti en 1912, il n'en reste aucune trace à la suite de l'incendie des studios où il était entreposé, en 1914. En 1953, ²on voit l'arrivée du paquebot à Hollywood avec la sortie Titanic de Jean Negulesco avec Barbara Stanwyck et Clifton Webb. L'année 1958 voit l'arrivée sur les écrans du film Atlantique, latitude 41° (A Night to Remember), film britannique de Roy Ward Baker avec Kenneth More et Ronald Allen. Adapté du livre

La Nuit du Titanic de l'historien Walter Lord, il est réalisé avec l'aide de certains acteurs du drame, ce qui en fait un des films les plus proches de la réalité. En 1980, sort La Guerre des abîmes (Raise the Titanic), film américain de Jerry Jameson adapté du roman de Clive Cussler, qui est un échec commercial et critique. En 1989, brève apparition du «Titanic fantomatique» dans le port de New York dans le film SOS Fantômes. Enfin, le plus célèbre des films concernant le Titanic est le film de James Cameron, Titanic, sorti en 1997. Mettant en scène Leonardo DiCaprio, Kate Winslet et Billy Zane, le film remporte 11 Oscars.