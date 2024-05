Le film La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo produit par Yacef Saadi, continue de révolutionner la société dans le monde. Sa diffusion dans les campus de l'université américaine et canadienne a ravivé la conscience révolutionnaire et inquiète sérieusement les autorités américaines et canadiennes qui redoutent ce mouvement international pro Ghaza. Ce n'est pas la première fois que le film La Bataille d'Alger est devenue une référence en matière de lutte contre le colonialisme. Le film a connu un retour sur le terrain médiatique le 12 octobre 2004, lors de la sortie du film en DVD, transféré, à partir d'une copie restaurée, dans un coffret DVD de trois disques. Parmi les figurants, on retrouve les anciens conseillers américains en matière de lutte contre le terrorisme, Richard A. Clarke et Michael A. Sheehan, qui discutent de la représentation du terrorisme et de la guérilla dans La Bataille d'Alger. Les réalisateurs Spike Lee, Mira Nair, Julian Schnabel, Steven Soderbergh et Oliver Stone ont discuté de son influence sur le cinéma. En 1963, les cadets de l'École de mécanique de la marine en Argentine (Esma) ont commencé à suivre des cours de contre-insurrection. Lors d'un de leurs cours, on leur a projeté le film La Bataille d'Alger. Antonio Caggiano, archevêque de Buenos Aires de 1959 à 1975, y fut associé en tant qu'aumônier militaire. Il a présenté le film avec approbation et y a ajouté un commentaire à caractère religieux. L'Esma fut plus tard connue comme un centre de la sale guerre argentine et de la torture et des abus contre les insurgés et les civils innocents. Anibal Acosta, l'un des cadets de l'Esma, interviewé 35 ans plus tard par la journaliste française Marie-Monique Robin, a décrit la séance: «Ils nous ont montré ce film pour nous préparer à une sorte de guerre très différente de la guerre ordinaire pour laquelle nous étions entrés à l'École navale. Ils nous préparaient à des missions de police contre la population civile, qui devenait notre nouvel ennemi. Mais le moment le plus médiatisé pour le film La Bataille d'Alger a été la projection au Pentagone en 2003.

La sortie de La Bataille d'Alger aux USA, a coïncidé avec la période de décolonisation et les Black Panthers, les guerres de Libération nationale, ainsi qu'avec une vague montante de radicalisme de gauche dans les pays européens dans lesquels une large minorité s'intéressait à la lutte armée. À partir de la fin des années 1960, La Bataille d'Alger a acquis la réputation d'inspirer la violence politique; en particulier, les tactiques de guérilla urbaine et de terrorisme présentées dans le film auraient été copiées par les Black Panthers, l'armée républicaine irlandaise provisoire, l'Organisation de libération de la Palestine et le Front de libération du Jammu-Cachemire. La Bataille d'Alger était apparemment le film préféré d'Andreas Baader.

L'histoire se répète donc avec la projection du film historique dans les campus nord-américains.