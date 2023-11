Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz a remis, hier, une lettre au président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique (Arcom), Roch-Olivier Maistre, dans laquelle il l'informe de l'inquiétude des musulmans de France de la libération et de la banalisation d'une parole antimusulmane dans les médias et lui demande de prendre les mesures adéquates. Dans ce communiqué, la Grande mosquée de Paris se dit «extrêmement préoccupée». Elle s'est alarmée, vendredi 3 novembre, de la «libération progressive» d'une parole «raciste et haineuse contre les musulmans de France», en plein conflit entre le Hamas et Israël. Le recteur Chems-Eddine Hafiz a, dans un communiqué, évoqué «la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu'elles soient, en France». Cette recrudescence «met à mal la coexistence religieuse et aggrave dangereusement les tensions dans notre pays, à l'heure du drame insoutenable qui se déroule au Proche-Orient», ajoute le responsable. Ce dernier demande aux pouvoirs publics de «prendre toutes les dispositions» pour lutter contre ce phénomène. La Grande mosquée de Paris dénonce, notamment «des propos scandaleux et répréhensibles» tenus «par certaines personnalités politiques et médiatiques». Ils ont pour but, selon elle, «de jeter l'opprobre sur nos concitoyens musulmans et de les exclure de la communauté nationale». Le Conseil français du culte musulman (Cfcm) avait dénoncé, hier, des propos de l'avocat Arno Klarsfeld, qui avait évoqué une «minorité musulmane qui est agissante», selon lui, en matière d'antisémitisme. L'Autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique (Arcom) a été saisie, ces derniers jours, des déclarations d'Arno Klarsfeld, ainsi que de celles de l'éditorialiste Pascal Perri, qui a évoqué sur LCI un «antisémitisme couscous», ce dont il s'est excusé ensuite sur X. Le recteur de la Grande mosquée de Paris a également déclaré dans son communiqué que les médias ne sauraient être les vecteurs d'une pareille évolution. La multiplication, la répétition et la gravité de ce type de propos scandaleux tenus dans certains médias et par certaines personnalités médiatiques sont indignes de notre pays si fondamentalement attaché à la liberté d'expression et aux débats d'opinion. Enfin, la Grande mosquée de Paris se réserve le droit de poursuivre en justice les personnalités tenant de tels propos, et sollicite aussi la haute autorité pour agir plus intensément et plus fermement contre ces dérives inacceptables, pour les sanctionner à leur juste mesure et pour éviter qu'elles ne se reproduisent.