Habituée à proposer à ses abonnés des séries à succès, comme La Casa de Papel ou bien encore, Stranger Things, Netflix a encore frappé un grand coup le 13 mars 2025. La nouvelle mini-série britannique en quatre épisodes, baptisée Adolescence, est rapidement devenue un véritable phénomène de société. Cette fiction met en scène le personnage de Jamie Miller, un adolescent de 13 ans qui est accusé du meurtre de Katie Leonard, une camarade de classe. Sa famille, une psychologue et l’inspecteur chargé de l’affaire s’interrogent sur ce qu’il s’est vraiment passé et sur ses motivations. La série traite de l’influence de la culture incel et du masculinisme chez les jeunes garçons, notamment relayés par les réseaux sociaux. En effet, Adolescence, la série britannique en quatre épisodes seulement diffusée sur Netflix, va être montrée dans les collèges et lycées au Royaume-Uni. À travers l’histoire, de Jamie, un garçon de 13 ans accusé du meurtre d’une camarade, elle questionne l’influence de la manophère. Un terme qui désigne toutes les communautés (blogs, forums, chaînes YouTube...) masculinistes en ligne. Les lycéens en Europe s’interrogent sur l’origine de cette culture sexiste et sur les moyens d’en limiter l’écho. Ce que disent les chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à ces courants, c’est que la manosphère est une réaction aux évolutions de notre société. Un rejet des avancées féministes. C’est ce qu’on appelle en anglais le backlash. Au sein de la manosphère, circule même l’idée qu’aujourd’hui, ce sont les hommes qui sont victimes de la domination des femmes. Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok (aux plus de 400 000 abonnés), l’influenceur Isac Mayembo, connu sous le nom d’Alex Hitchens déclare ainsi : « Ceux qui subissent le plus de souffrance dans ce monde, ce sont bien les hommes. Arrêtez la victimisation mesdames. »

Les plates-formes ne sont pas totalement passives. Par exemple, Andrew Tate, l’un des influenceurs masculinistes les plus connus, a été banni de la plupart des réseaux, pour incitation à la haine. Mais certes, globalement, les plates-formes ne sont pas très engagées dans la défense des droits des femmes.

Mark Zuckerberg, le patron de Meta (maison mère de Facebook et Instagram), soutient les thèses masculinistes. Et il a décidé, en janvier 2025, d’autoriser, aux États-Unis, les commentaires discriminants envers les femmes et les personnes Lgbt+. Il s’est, en quelque sorte, aligné sur Elon Musk, qui, quand il a racheté Twitter en 2022, a supprimé le système qui modérait les contenus haineux.

Sur le plan politique, l’Union européenne est à l’avant-garde en termes de régulation des plates-formes avec son règlement sur les services numériques. Le DSA, entré en vigueur à l’été 2023, oblige les plates-formes à supprimer tous les propos discriminatoires. Si cette règle n’est pas respectée et ce, de façon répétée, les plates-formes risquent une forte amende, voire une interdiction de leurs activités en Europe. Pour le moment, aucune sanction n’a été prononcée. Adolescence a tellement marqué le public que Netflix l’a proposé à tous les établissements secondaires du Royaume-Uni depuis le mardi 1er avril 2025.