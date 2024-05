Après le biopic sur De Gaulle, un autre biopic français sur la plate-forme Netflix est annoncé sur le grand chanteur Charles Aznavour.

Le synopsis officiel n'a pas encore été dévoilé. On sait cependant que Monsieur Aznavour sera un biopic dans la tradition du genre, en racontant le chemin vers la gloire de l'artiste. Il retrace l'ascension du chanteur à partir des années 1950. C'est le Franco-Algérien Tahar Rahim qui interprétera Charles Aznavour dans un biopic consacré à la légende de la chanson française, mort il y a cinq ans, ont annoncé ce jeudi

16 février les producteurs.

Le film, intitulé Monsieur Aznavour, sera réalisé par Grand Corps Malade, venu du slam, et Mehdi Idir, également originaire de Seine-Saint-Denis, avec lequel il a déjà tourné La vie scolaire et Patients. Ces deux films ont rencontré un joli succès, au-delà du million d'entrées, avec respectivement 1,2 million d'entrées pour Patients, en mars 2017, et 1,8 million pour La vie scolaire, en août 2019.

Le film sera produit par Kallouche Cinéma de Jean-Rachid Kallouche et Mandarin & Compagnie. Un autre Franco-Algérien gendre du chanteur. On ne présente plus l'acteur Tahar Rahim, révélé avec Un Prophète de Jacques Audiard, et dont la carrière se fait aujourd'hui aussi sur le plan international. On a pu le voir dans Désigné coupable de Kevin McDonald, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes, et dans la série Le Serpent pour Netflix. Autour de Tahar Rahim, on retrouvera notamment au casting Bastien Bouillon, Césarisé en début d'année avec La Nuit du 12, mais aussi Marie-Julie Baup, qui prendra les traits d'Edith Piaf. L'acteur a d'abord dû changer de look.

«Il faut raser pour pouvoir coller des perruques ensuite. J'ai trop de cheveux!», a-t-il expliqué dans Quotidien, il y a quelques mois, à l'approche de commencer le tournage. Un temps d'apprentissage «au chant, au piano, la gestuelle» a également été dévolu à la préparation intensive de ce rôle. «Il fait partie de cette petite catégorie d'acteurs qui sont capables complètement de se transformer. Se transformer physiquement et transformer sa voix pour prendre un rôle. Il est allé encore au-delà de ce qu'on s'imaginait. Il a bossé comme un fou», selon Grand Corps Malade. Tahar Rahim chantera pour le film, même si des chansons originales de Charles Aznavour seront également employées. Comme l'indique Grand Corps Malade, «Il a pris des cours de chant, de piano, de gestuelle. Il a bossé des mois et des mois».

Rappelons que Tahar Rahim avait déjà eu l'occasion de chanter dans un précédent film, en l'occurrence le film Don Juan de Serge Bozon, sorti en mai 2022, dans lequel il chantait notamment avec Virginie Efira. Il faut préciser que Monsieur Aznavour sera produit en partie par Jean-Rachid Kallouche, conjoint de Katia Aznavour, fille de Charles Aznavour. Selon lui, Charles Aznavour aurait validé ce projet de film avant son décès. «Il avait été impressionné par Patients et lorsque je lui avais dit que j'aimerais faire un film sur sa vie un jour, il m'avait tout de suite dit oui». Monsieur Aznavour sortira le 23 octobre 2024. Le tournage vient de se terminer. L'objectif est d'être prêt à temps pour les grands festivals du printemps... On fêtera le centenaire de la naissance du célèbre chanteur, né le 22 mai 1924.