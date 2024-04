Décidément, les Africains ne sont pas seulement des anti-médias français, même les autres médias occidentaux sont exclus du paysage audiovisuel africain. Ainsi, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a suspendu la diffusion de la rédaction régionale de la chaîne anglaise BBC et de la radio américaine Voice of America (reconnue comme agent de l'étranger en Russie) pour deux semaines. Selon les autorités, les médias ont publié des contenus discréditant l'armée du pays. «Le Collège des conseillers, réuni en session extraordinaire, a décidé de la suspension des programmes des deux radios internationales émettant à Ouagadougou pour une durée de deux semaines à compter de la notification de ladite décision», est-il précisé dans un communiqué de l'organe, relayé par le site Burkina24. La décision a été prise après que les deux médias avaient publié des allégations «accusant l'armée burkinabè d'exactions sur des populations civiles». Les autorités constatent avoir observé dans ces publications «d'énormes déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée burkinabè sans éléments de preuve tangible».

Le Conseil supérieur de la communication a appelé les autres médias à ne pas diffuser de telles informations, soulignant que sinon une sanction pourrait suivre. La radio américaine a déjà réagi à la suspension, affirmant qu'elle avait demandé aux autorités burkinabè un commentaire sur la publication, mais n'avait pas reçu de réponse. Voice of America compte «continuer de couvrir les évènements dans le pays dans leur intégralité». La BBC indique avoir également sollicité le gouvernement du pays sans recevoir de réponse. Les autorités burkinabè avaient déjà suspendu Radio France internationale (RFI) après qu'elle a, selon des responsables gouvernementaux, «relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste». Ensuite, le gouvernement burkinabè a décidé de suspendre la diffusion de la chaîne France 24 pour une durée indéterminée en raison d'une interview d'un chef terroriste. La diffusion de la chaîne française LCI a été par la suite suspendue pour trois mois. Depuis quelques années et surtout depuis l'arrivée des Russes dans le paysage sécuritaire en Afrique, les médias occidentaux, notamment français et anglosaxons sont surveillés comme le lait sur le feu. Cette stratégie vise aussi à changer le traitement médiatique des journaux et des médias étrangers en Afrique. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont tous basculé du côté des Russes et excluent de ce fait l'influence des médias français dans la région.